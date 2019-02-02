В Чермалыке под обстрел боевиков попал похоронный автобус

"Лишь чудом пули не задели пассажиров", - заявили военные.

В прифронтовом поселке Чермалык на Донбассе под обстрел боевиков попал похоронный автобус. Об этом заявила украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК).

"Сегодня в 12:30 в поселке Чермалык (на северо-восток от Мариуполя) проходили похороны. При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы с наклейками на бортах "Ритуальные услуги". Обстрел из стрелкового оружия осуществлялся со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации и их наемников", - говорится в фейсбуке Операции объединенных сил.

На правой стороне автобуса зафиксированы несколько сквозных пулевых пробоин. "Лишь чудом пули не задели пассажиров", - заявили военные.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На кладбище гроб с покойником и трое гражданских остались на месте, чтобы совершить погребение. Автобус поспешили отвести в безопасное место. Уже после этого боевики еще какое-то время обстреливали кладбище.

Напомним, что 2 февраля под обстрел боевиков также попали позиции Вооруженных сил Украины в пяти местах. В результате боевых действий был ранен один украинский боец.


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