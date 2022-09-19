"Але ж 8 років горланили рассєя": жінки в "лнр" вже кидаються під автобуси з мобілізованими

"Але ж 8 років горланили рассєя": жінки в "лнр" вже кидаються під автобуси з мобілізованими

На тимчасово окупованих територіях Луганської області продовжується примусова мобілізація.

Так, у Мережі з'явилося відео, на якому дружина одного із мобілізованих лягла під колеса автобуса.

«Місто Алчевськ. Мобілізація йде за планом. Дружини кидаються під колеса автобусів. Але ж 8 років горланили рассєя, а зараз все пройшло», - коментує кадри відомий блогер та офіцер української армії Анатолій Штефан (Штірліц).

Він також наводить скрін повідомлення героїні кадрів:

«Для тих, хто цікавиться, чим закінчилося. Забрали батька трьох дітей. Я дружина, будучи у декреті. Скажіть, будь ласка, мені люди добрі, що мені робити, як без чоловіка мені дітей утримувати?».

Нагадаємо, раніше законний голова Луганської області Сергій Гайдай повідомляв, що на окупованих територіях Луганщини чоловіків уже майже не лишилося.

«На тимчасово окупованих територіях триває мобілізація чоловіків, яких уже майже не залишилося. рашисти скасували медкомісії, вік їх не цікавить, мета – зібрати якнайбільше «гарматного м'яса» – повідомляв Гайдай.

Більше того, на численні чоловічі вакансії на промислових підприємствах Луганщини окупанти набирають вахтовиків із Росії.

«У чоловіків – мешканців так званої „лнр” – практично немає вибору. Або ховатися до деокупації, або погодитися на смерть. Нещодавно повідомлялося про важку ситуацію на колись провідній шахті «Довжанська-Капітальна», де примусово мобілізували понад 400 чоловіків та набрали на їхні місця жінок та пенсіонерів. Під тінь великого брата потрапив і знаменитий металургійний комбінат в Алчевську. Примусова мобілізація торкнулася навіть тих, хто мав броню», - розповідав Гайдай, додавши, що чоловіки, які ще залишаються в місті, розуміють, що влаштуватися на АМК – це відразу за першою зарплатою отримати повістку. Тому й не йдуть.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Amnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертвиAmnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертви
Росія надовго покине лігу світового рівня — ЛінкявічюсРосія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс
Голова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгуГолова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгу
Блок рекламы


Похожие новости
У "ЛНР" засудили співробітника ОБСЄ до 13 років позбавлення воліУ "ЛНР" засудили співробітника ОБСЄ до 13 років позбавлення волі
"Влаштувала шопінг": з'ясувалась особа жінки, яка обікрала загиблих бійців ЗСУ"Влаштувала шопінг": з'ясувалась особа жінки, яка обікрала загиблих бійців ЗСУ
Усі угоди, які відбувалися у Криму за 8 років щодо нерухомості, були незаконні, - Михайло ШейтельманУсі угоди, які відбувалися у Криму за 8 років щодо нерухомості, були незаконні, - Михайло Шейтельман
В апараті прем'єра Шмигаля викрили клерка, який 15 років зливав ФСБ таємні документиВ апараті прем'єра Шмигаля викрили клерка, який 15 років зливав ФСБ таємні документи
Коригував ворожі атаки на Донеччину: чоловік зі Слов’янська отримав 8 років в’язниціКоригував ворожі атаки на Донеччину: чоловік зі Слов’янська отримав 8 років в’язниці
90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності України – Зеленський90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності України – Зеленський
«Хотілося б якихось конкретних реальних кроків»: Георгій Біркадзе розповів, як вирішити проблему із ЗАЕС«Хотілося б якихось конкретних реальних кроків»: Георгій Біркадзе розповів, як вирішити проблему із ЗАЕС
70 років правління, 5 тисяч капелюшків та 30 коргі: 10 цікавих фактів з життя Єлизавети II70 років правління, 5 тисяч капелюшків та 30 коргі: 10 цікавих фактів з життя Єлизавети II
Королева Британії Єлизавета II померла у віці 96 років: що відомо про її смертьКоролева Британії Єлизавета II померла у віці 96 років: що відомо про її смерть
Два кулеметники «ЛНР», які обстрілювали позиції ЗСУ на сході, отримали 10 і 15 років в’язниціДва кулеметники «ЛНР», які обстрілювали позиції ЗСУ на сході, отримали 10 і 15 років в’язниці
Последние новости
Подгружаем последние новости