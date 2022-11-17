Київ передасть Херсону автобуси та швидкі

Столиця готується також виділити грошову допомогу звільненому місту, інформує ZN.ua.

Київ передасть Херсону автобуси та швидкі
Звільненому Херсону необхідна допомога
© Мост

Столиця України готує передати у звільнений Херсон допомогу у вигляді автобусів, швидких, генераторів, комунального транспорту, тощо. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Від Київської громади передамо допомогу місту Херсону. Зараз готуємо найнеобхідніше для понівеченого російськими варварами міста. Спілкувався із виконуючою обов‘язки мера Херсона. Місту потрібна і техніка, і матеріали, буквально все», наголосив Кличко.

За його словами, наразі столиця готується відправити до звільненого міста:

  • 5 пасажирських автобусів;
  • 4 вантажних авто (МАЗ, Фотон);
  • Сміттєвоз;
  • Екскаватор;
  • 2 карети швидкої;
  • 11 генераторів ( 2кВт та 5кВт);
  • 30 апаратів ШВЛ;
  • 30 апаратів для дихання (АМБУ);
  • Витратні медичні матеріали;
  • Продукти харчування (продуктові набори і по 10 тонн олії, цукру та крупи);
  • Теплі ковдри, одяг;
  • Будівельні матеріали, інвентар та інструменти.

«Також я ініціюю розгляд Київрадою виділення 50 мільйонів грошової допомоги Херсону. Так, як ми виділяли на відбудову містам і селищам Київської агломерації», - додав мер столиці.


Артем Руденко, ZN.ua





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