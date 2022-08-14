На Храмовій горі в Єрусалимі невідомий розстріляв автобус із паломниками

Семеро людей дістали поранення, серед них вагітна жінка. Двоє постраждалих у важкому стані, інформує ZN.ua.

На Храмовій горі в Єрусалимі невідомий розстріляв автобус із паломниками
© Олександр Хребет, DT.UA

У Єрусалимі невідомий відкрив вогонь по автобусу на Храмовій горі, семеро людей дістали поранення, повідомляє The Jerusalem Post. Двоє постраждалих у важкому стані.

Невідомий відкрив хаотичний вогонь по автобусу, коли той від’їжджав у місто. Серед постраждалих – вагітна жінка, яку зараз оперують медики, та четверо хасидів-паломників зі США.

Нападник втік з місця події, його шукає поліція. В’їзд та виїзд у Старе місто та територію біля Стіни плачу перекрито, район прочісують гелікоптери.

Напад стався приблизно за тиждень після початку операції «Світанок», спрямованої проти терористичної організації «Ісламський джихад». Ісламісти погрожували напасти, якщо Ізраїль не відпустить ув’язненого активіста організації Халіла аль-Ававде.

??? — BREAKING NEWS: 7 people were injured, including 2 seriously, in a suspected shooting attack just outside the Kotel in Jerusalem. Police are searching for 2 terrorists.

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— Belaaz News (@TheBelaaz) August 14, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





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