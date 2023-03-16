Президент Чорногорії розпустив парламент: чому і коли оберуть новий

Президент Чорногорії Міло Джуканович видав указ про розпуск парламенту країни, повідомляє RTCG.

Президент скористався своїм правом розпустити Асамблею через те, що парламенту не вдалося сформувати Уряд. Раніше від попереджав депутатів про можливість такого рішення, якщо новий уряд не буде сформований до сьогоднішнього дня.

Указ про розпуск 27-го скликання Парламенту Чорногорії набуває чинності з дня його підписання.

Після розпуску Асамблеї вибори можуть бути проведені не раніше, ніж через 60 днів, і не пізніше, ніж через 100 днів: тобто дострокові парламентські вибори можуть відбутися наприкінці травня, або на початку червня.

В грудні 2022 року парламент обрав прем’єром Міодрага Лекіча. Він змінив на посаді єврооптиміста Дритана Абазовича, якому в серпні було винесено вотум недовіри.

Чорногорський парламент ініціював відставку президента Джукановича, який, на думку депутатів, порушив Конституцію, не запросивши усі парламентські партії на консультації щодо кандидатури майбутнього прем'єр-міністра, інформує ZN.ua .

Зрештою, після місяців переговорів ухвалити Кабінет Лекіча парламентарі не змогли. В неділю він повідомив лідерам парламентської більшості, що для формування нового уряду йому бракує трьох голосів.