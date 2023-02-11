Чорногорія розсекретила дані про військову допомогу, надану Україні

Уряд Чорногорії зняв гриф секретно з даних про надану Україні військову допомогу для протистояння Росії під впливом того, що деякі країни НАТО почали публікувати свої дані. Про це у відповідь на запит місцевого видання Vijesti повідомило Міністерство оборони країни.

«З початку російської агресії проти України 24 лютого минулого року Уряд та Міністерство оборони сім разів передавали безоплатно різні види гуманітарного та військового обладнання, а також боєприпаси та зброю. Орієнтовна вартість пожертвувань станом на зараз становить 10 062 905 євро», – повідомили Vijesti в Міноборони.