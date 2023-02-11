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2023-02-11
Чорногорія розсекретила дані про військову допомогу, надану Україні
У Міноборони країни підкреслили, що будуть і надалі підтримувати Україну, інформує
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Уряд Чорногорії зняв гриф секретно з даних про надану Україні військову допомогу для протистояння Росії під впливом того, що деякі країни НАТО почали публікувати свої дані. Про це у відповідь на запит місцевого видання
«З початку російської агресії проти України 24 лютого минулого року Уряд та Міністерство оборони сім разів передавали безоплатно різні види гуманітарного та військового обладнання, а також боєприпаси та зброю. Орієнтовна вартість пожертвувань станом на зараз становить 10 062 905 євро», – повідомили Vijesti в Міноборони.
Юлія Лавришин, ZN.ua