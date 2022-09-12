В автобусі виявили 36 тіл: стало відомо про моторошну знахідку

Окупанти в паніці намагаються втекти вглиб тимчасово захоплених територій, або перейти кордон з рф і виїхати на територію білгородської області.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Втікаючи, росіяни на займаються масовим мародерством, завантажуючи на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп'ютери.

Грабуючи школи, окупанти виносять навіть турніки та спортивні снаряди. А от тіла своїх співітчизників навпаки – кидають.

«В одному з сіл рашисти викрали автобус та покинули за 6 кілометрів. В ньому виявлено 36 тіл окупантів», - повідомили в українській розвідці.

Тим часом особовому складу підрозділів так званої «ДНР», що донедавна дислокувались в Ізюмі, довелося відступити на 60 кілометрів від міста, через відсутність поповнення боєкомплекту та палива.

«Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується зворотна інформація – про успішний наступ рашистів», - підкреслили у розвідці.

Додамо, що голова Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що на окремих ділянках фронту захисники України вже вийшли до державного кордону з Росією.