Фінляндія передала Україні нову партію шкільних автобусів

Автомобільний концерн Koiviston Auto передав Україні п'ять шкільних автобусів у рамках гуманітарної допомоги. Колона прибула до логістичного центру у Польщі на кордоні з Україною у п'ятницю.

Загалом очікується, що автоконцерн Фінляндії передасть Україні щонайменше п'ятнадцять автобусів, призначених насамперед для шкільних поїздок. Перші автобуси було доставлені на початку грудня.

Автобуси, які використовуються в місцевому сполученні, нещодавно були виведені з експлуатації через електрифікацію автобусів, але вони ще мають термін служби, йдеться в прес-релізі Koivisto Auto. Автобуси завантажені гуманітарною допомогою, призначеною для мирного населення України, повідомляє Yle .

Наступна колона автобусів вирушить за тиждень.

Koivisto Auto Group включає десять автобусних компаній, у тому числі Satakunta Liikenne.