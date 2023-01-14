Фінляндія передала Україні нову партію шкільних автобусів

Автобуси завантажені гуманітарною допомогою для дітей.

Фінляндія передала Україні нову партію шкільних автобусів
© Yle Radio Suomi

Автомобільний концерн Koiviston Auto передав Україні п'ять шкільних автобусів у рамках гуманітарної допомоги. Колона прибула до логістичного центру у Польщі на кордоні з Україною у п'ятницю.

Загалом очікується, що автоконцерн Фінляндії передасть Україні щонайменше п'ятнадцять автобусів, призначених насамперед для шкільних поїздок. Перші автобуси було доставлені на початку грудня.

Автобуси, які використовуються в місцевому сполученні, нещодавно були виведені з експлуатації через електрифікацію автобусів, але вони ще мають термін служби, йдеться в прес-релізі Koivisto Auto. Автобуси завантажені гуманітарною допомогою, призначеною для мирного населення України, повідомляє Yle.

Наступна колона автобусів вирушить за тиждень.

Koivisto Auto Group включає десять автобусних компаній, у тому числі Satakunta Liikenne.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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