Возле арсенала ВСУ задержали троих подозрительных мужчин

Они приближались к зоне охраны.

Возле арсенала ВСУ задержали троих подозрительных мужчин
Возле арсенала ВСУ задержали троих подозрительных мужчин
Фото: #facebook#.com/GeneralStaff.ua

Возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в лесной местности дежурная смена обнаружила и совместно с оперативным подразделением военной службы правопорядка ВС Украины задержала трех подозрительных граждан, которые приближались к зоне охраны. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба на странице в Facebook.

Инцидент произошел вчера, 1 февраля.

"О происшествии безотлагательно сообщено представителям Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины в зоне их ответственности. Задержанных передали правоохранителям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за бдительность и умелые действия во время охраны важных объектов личный состав дежурной смены и подразделения ВСП представлен к поощрению.

"Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов", – добавили в Генштабе.

Напомним, в октябре на складе боеприпасов арсенала ВСУ №6 в пгт Дружба вблизи Ични произошли взрывы. Спасатели эвакуировали из зоны возможного поражения более 12 тыс. местных жителей. Тушение пожара на арсенале длилось 2 недели. Следствие считает основной причиной происшествия диверсию роSSийских спецслужб.

По результатам экспертиз, Минобороны назвало атаки на склады боеприпасов и военные арсеналы в Сватово, Балаклее и Ичне спланированными врагом террористическими актами.


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