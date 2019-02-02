Возле арсенала ВСУ задержали троих подозрительных мужчин
Они приближались к зоне охраны.
Возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в лесной местности дежурная смена обнаружила и совместно с оперативным подразделением военной службы правопорядка ВС Украины задержала трех подозрительных граждан, которые приближались к зоне охраны. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба на странице в Facebook.
Инцидент произошел вчера, 1 февраля.
"О происшествии безотлагательно сообщено представителям Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины в зоне их ответственности. Задержанных передали правоохранителям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за бдительность и умелые действия во время охраны важных объектов личный состав дежурной смены и подразделения ВСП представлен к поощрению.
"Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов", – добавили в Генштабе.
Напомним, в октябре на складе боеприпасов арсенала ВСУ №6 в пгт Дружба вблизи Ични произошли взрывы. Спасатели эвакуировали из зоны возможного поражения более 12 тыс. местных жителей. Тушение пожара на арсенале длилось 2 недели. Следствие считает основной причиной происшествия диверсию роSSийских спецслужб.
По результатам экспертиз, Минобороны назвало атаки на склады боеприпасов и военные арсеналы в Сватово, Балаклее и Ичне спланированными врагом террористическими актами.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
02.02.2019 13:01
02.02.2019 13:02