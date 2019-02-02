Яценюк решил не баллотироваться в президенты

НФ делает ставку на парламентские, а не президентские выборы.

Яценюк решил не баллотироваться в президенты
Фото: "Народный фронт"

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк решил не баллотироваться в президенты на выборах 31 марта.

Об этом он объявил на съезде "Народного фронта".

Выступая перед делегатами партии Яценюк сказал, что не сможет победить на выборах в 2019 году и поэтому считает безответственным вносить дополнительную разобщенность в лагерь демократических сил.

"Я знаю позицию партии о необходимости принимать участие в очередных выборах президента. Я долго думал об этом, это непростое решение. В результате массированной дискредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда врали каждому из вас, избирателям Народного фронта, когда врали всему украинскому народу, нет достаточной высоты, чтобы победить на выборах президента в 2019 году. Я реалист. И будет безответственным, чтобы в таких условиях вносить разобщенность и неопределенность для проукраинской национальной части людей, которые хотят изменений в стране", - сказал Яценюк.

"Я принял решение, что мы должны бороться за новую Верховную Раду Украины, за победу на парламентских выборах и формирование нового правительства", - заявил бывший премьер-министр.

Он добавил, что до парламентских выборов "мы будет совместно работать в коалиции с действующим правительством" ."Мы идём к победе на парламентских выборах и формированию нового правительства!" - объявил Яценюк.

"21 апреля выборы президента закончатся вторым туром, но ничего не поменяется: РоSSия как была, так и останется агрессором. Поэтому основное задание президента - это обеспечить дальнейшее укрепление армии и обороноспособности Украины... Задача президента - выгнать роSSийского оккупанта с украинской земли, вернуть Донецк и Крым", - сказал он.

Яценюк в своем выступлении не назвал конкретную фамилию кандидата в президенты, которого поддержит партия "Народный фронт". Но он сказал, что новый президент должен обеспечить членство Украины в НАТО, а также "узаконить брачный союз с ЕС, стать членом Евросоюза".

Глава "Народного фронта" подчеркнул, что большинство кандидатов в списке зарегистрировавшихся в ЦИК демонстрируют "не просто популизм, а социалистический большевизм", который в свое время для Украины закончился войной и жертвами.

"Президент — это моральный авторитет, не штандарт, а стандарт. Президент — это визионер, который своими ценностями и действиями обязан объединить народ. Объединить Украину и сделать ее великой. Вот задача президента... И президент должен будет также найти в себе силы обратиться к тем, кто будет голосовать против него", - уверен он.

Напомним, в 2010 году Арсений Яценюк занял четвертое место на президентских выборах с результатом 6,96% голосов (1,71 млн человек). В 2014 году он не баллотировался и стал первым премьер-министром при президенте Порошенко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской областиОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для ДонбассаВ ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на УкраинуНаев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Украина и Норвегия подписали контрактов на $1,5 млрд, - ГройсманУкраина и Норвегия подписали контрактов на $1,5 млрд, - Гройсман
Военные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской областиВоенные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской области
Блок рекламы


Похожие новости
Симоненко получил отказ на регистрацию кандидатом в президентыСимоненко получил отказ на регистрацию кандидатом в президенты
ЦИК зарегистрировал уже 28 кандидатов в президентыЦИК зарегистрировал уже 28 кандидатов в президенты
РоSSийскому следователю предъявили подозрение за дела против Яценюка и ЯрошаРоSSийскому следователю предъявили подозрение за дела против Яценюка и Яроша
Священник УПЦ МП отказывается передавать ключи от церкви в с.Радошивка общине, которая решила перейти в ПЦУСвященник УПЦ МП отказывается передавать ключи от церкви в с.Радошивка общине, которая решила перейти в ПЦУ
ЦИК зарегистрировал Зеленского и еще двух кандидатов в президентыЦИК зарегистрировал Зеленского и еще двух кандидатов в президенты
"Возрождение" выдвинуло в президенты нардепа Бондаря"Возрождение" выдвинуло в президенты нардепа Бондаря
Коболев решил направить зарплату в "Нафтогазе" на благотворительностьКоболев решил направить зарплату в "Нафтогазе" на благотворительность
У меня нет планов по поддержке ни одного из кандидатов в президенты, - ВакарчукУ меня нет планов по поддержке ни одного из кандидатов в президенты, - Вакарчук
Вакарчук решил не баллотироваться в президенты
Нардеп Деревянко идет в президенты от партии "Воля"Нардеп Деревянко идет в президенты от партии "Воля"
Последние новости
Подгружаем последние новости