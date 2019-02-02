Бывший премьер-министр Арсений Яценюк решил не баллотироваться в президенты на выборах 31 марта.

Об этом он объявил на съезде "Народного фронта".

Выступая перед делегатами партии Яценюк сказал, что не сможет победить на выборах в 2019 году и поэтому считает безответственным вносить дополнительную разобщенность в лагерь демократических сил.

"Я знаю позицию партии о необходимости принимать участие в очередных выборах президента. Я долго думал об этом, это непростое решение. В результате массированной дискредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда врали каждому из вас, избирателям Народного фронта, когда врали всему украинскому народу, нет достаточной высоты, чтобы победить на выборах президента в 2019 году. Я реалист. И будет безответственным, чтобы в таких условиях вносить разобщенность и неопределенность для проукраинской национальной части людей, которые хотят изменений в стране", - сказал Яценюк.

"Я принял решение, что мы должны бороться за новую Верховную Раду Украины, за победу на парламентских выборах и формирование нового правительства", - заявил бывший премьер-министр.

Он добавил, что до парламентских выборов "мы будет совместно работать в коалиции с действующим правительством" ."Мы идём к победе на парламентских выборах и формированию нового правительства!" - объявил Яценюк.

"21 апреля выборы президента закончатся вторым туром, но ничего не поменяется: РоSSия как была, так и останется агрессором. Поэтому основное задание президента - это обеспечить дальнейшее укрепление армии и обороноспособности Украины... Задача президента - выгнать роSSийского оккупанта с украинской земли, вернуть Донецк и Крым", - сказал он.

Яценюк в своем выступлении не назвал конкретную фамилию кандидата в президенты, которого поддержит партия "Народный фронт". Но он сказал, что новый президент должен обеспечить членство Украины в НАТО, а также "узаконить брачный союз с ЕС , стать членом Евросоюза ".

Глава "Народного фронта" подчеркнул, что большинство кандидатов в списке зарегистрировавшихся в ЦИК демонстрируют "не просто популизм, а социалистический большевизм", который в свое время для Украины закончился войной и жертвами.

"Президент — это моральный авторитет, не штандарт, а стандарт. Президент — это визионер, который своими ценностями и действиями обязан объединить народ. Объединить Украину и сделать ее великой. Вот задача президента... И президент должен будет также найти в себе силы обратиться к тем, кто будет голосовать против него", - уверен он.

Напомним, в 2010 году Арсений Яценюк занял четвертое место на президентских выборах с результатом 6,96% голосов (1,71 млн человек). В 2014 году он не баллотировался и стал первым премьер-министром при президенте Порошенко.