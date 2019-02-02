Посол Украины в Финляндии получил тяжелую травму и с сентября находится в больнице
Олефиров упал с лестницы в посольстве.
46-летнего посла Андрея Олефирова перевели из Финляндии в Украину для дальнейшего лечения после травмы, которую он получил четыре месяца назад.
Об этом информирует финское издание Helsingin Sanomat.
Сообщается, что вечером 18 сентября Олефиров был госпитализирован в результате падения в украинском посольстве в Кулосаари и провел более четырех месяцев в больнице в Хельсинки.
"Я могу подтвердить, что посол травмировался в сентябре. Вчера его перевезли в Украину для дальнейшего лечения", - заявил ответственный советник посольства Украины Илья Квас.
Он добавил, что информацию о состоянии здоровья Олефирова разглашать не может.
По словам Кваса, финскими и украинскими властями не было возбуждено уголовное дело по поводу сентябрьского падения.
"Это полностью исключено, это был действительно несчастный случай", - заверил советник посольства.
По данным издания, Олефиров упал с лестницы после обеда на рабочем месте и получил серьезные травмы.
Олефиров стал послом Украины в Финляндии в августе 2014 года. До этого он два года занимал пост заместителя министра иностранных дел Украины.
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