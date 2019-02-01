Луценко отказался подавать апеляцию на приговор Януковичу
За госизмену экс-президент получил наказание в виде 13 лет лишения свободы.
Апелляция на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу за государственную измену подаваться не будет. Необходимо сосредоточиться на доказательстве его причастности к другим преступлениям.
Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в эфире телеканала "Прямой".
"Я принял решение не подавать апелляцию (на приговор Виктору Януковичу - ред.)", - сказал Юрий Луценко.
24 января районный суд Киева заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне. Янукович получил наказание в виде 13 лет лишения свободы. В приговоре отмечается, что действия РоSSии в Крыму квалифицируются как акт агрессии, а действия Януковича - как пособничество в этом.
Комментируя приговор Оболонского районного суда Киева по делу Януковича, генпрокурор заявил, что суд над Януковичем - это суд и над Путиным.
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Политика
01.02.2019 19:34