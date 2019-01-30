Глава МИД Дании сократил визит в Украину из-за ухудшения погоды
Все мероприятия с участием СМИ, которые должны были пройти в Киеве 30 января, отменены.
Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен сократил запланированное время пребывания в Украине.
Об этом сообщается на сайте МИД Украины.
Отмечается, что причиной стало ухудшение погодных условий в аэропорту "Борисполь".
В связи с этим были отменены все мероприятия с участием СМИ, которые должны были пройти в Киеве сегодня, 30 января.
Ранее министры иностранных дел Украины, Чехии и Дании посетили контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области на линии разграничения сторон. Также министры посетили Мариупольский морпорт и осуществили обзорную поездку по акватории Азовского моря на одном из судов Морской охраны Госпогранслужбы.
Напомним, 15 января министры иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
30.01.2019 13:48