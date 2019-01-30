Глава МИД Дании сократил визит в Украину из-за ухудшения погоды

Все мероприятия с участием СМИ, которые должны были пройти в Киеве 30 января, отменены.

Глава МИД Дании сократил визит в Украину из-за ухудшения погоды
Андерс Самуэльсен
Фото: Facebook/Anders Samuelsen

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен сократил запланированное время пребывания в Украине.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Отмечается, что причиной стало ухудшение погодных условий в аэропорту "Борисполь".

В связи с этим были отменены все мероприятия с участием СМИ, которые должны были пройти в Киеве сегодня, 30 января.

Ранее министры иностранных дел Украины, Чехии и Дании посетили контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области на линии разграничения сторон. Также министры посетили Мариупольский морпорт и осуществили обзорную поездку по акватории Азовского моря на одном из судов Морской охраны Госпогранслужбы.

Напомним, 15 января министры иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды.


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