Украина и Норвегия подписали контрактов на $1,5 млрд, - Гройсман

$1 млрд - это инвестиции в возобновляемую энергетику.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина и Норвегия подписали предварительные контракты на 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

"Сегодня подписали предварительных контрактов где-то на 1,5 млрд долларов, из них около 1 млрд долларов - это инвестиции в возобновляемую энергетику", - сказал Гройсман по итогам украинском-норвежского делового форума.

Премьер также добавил, что спектр сотрудничества между странами довольно большой: агросектор, IT-технологии, автомобилестроение. Сегмент возобновляемой энергетики - это ветровая, солнечная и гидроэнергетика.

Напомним, ране Гройсман обсудил с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг усиление присутствия норвежского бизнеса в Украине. В частности, он пригласил норвежских инвесторов добывать нефть и газ в Украине.