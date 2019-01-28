МИД не будет регистрировать роSSийских наблюдателей на выборах, - Климкин

Глава внешнеполитического ведомства рассчитывает на солидарное решение избирательной комиссии.

МИД не будет регистрировать роSSийских наблюдателей на выборах, - Климкин
Павел Климкин
Фото: пресс-служба президента

Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать официальных наблюдателей от РоSSийской Федерации на украинских президентских выборах. Соответствующее сообщение МИД уже направил в Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

"Я на самом деле не вижу тут никакой коллизии. Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать наблюдателей от РоSSии на следующие выборы... мы отправили соответствующее обращение в БДИПЧ ОБСЕ", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршчиком в понедельник в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Климкина, "даже юридически допустить роSSийских наблюдателей на выборы невозможно".

"Я надеюсь, что ЦИК также не будет регистрировать роSSийских официальных наблюдателей. Это абсолютно неправильно ни с политической, ни с юридической, ни с моральной точки зрения", - добавил министр.

Напомним, 9 января глава МИД Украины сообщил, что в письме, направленном в адрес директора БДИПЧ ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине отметил, что МИД не будет принимать заявки от роSSийских наблюдателей. 18 января министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров заявил, что Москва получила приглашение от ОБСЕ направить роSSийских наблюдателей на выборы в Украине.


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