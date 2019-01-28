На позициях боевиков заметили листовки о "девушках-агентах", которые похищают наемников "ДНР"

На позициях боевиков заметили листовки с предостережением не знакомиться в интернете из-за угрозы попасть на "женщину-агента", которая может выманить на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил фонд "Вернись живым", который изучил видео, снятое на позициях НВФ "Спарта" в районе Донецкого аэропорта.

По версии оккупантов, завербованные украинскими спецслужбами женщины якобы знакомятся с боевиками в соцсетях, а затем с "использованием психотропных веществ" выманивают их на подконтрольную Украины территорию. В качестве примера приводится история боевика по имени Игорь Солод, задержанного вблизи Зайцево. В марте 2018 бойцы 24 ОМБр действительно задержали 42-летнего диверсанта "ДНР" с таким именем. Видео допроса боевика показали национальные телеканалы, оккупант имел при себе документы. По словам Солода, он служил в рядах "ДНР" гранатометчиком с 2015 года. В плен сдался после того, как заблудился и закончились патроны.

"10 марта 2018 года в результате знакомства с завербованной женщиной-агентом и применением психотропного вещества силами специальных операций ВСУ захвачен в плен военнослужащий ДНР Солоид Игорь Викторович. Теперь его используют в пропагандистских целях. По украинскому законодательству ему грозит 15 лет тюрьмы", - гласит текст листовки "ДНР".