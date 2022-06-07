Зеленский: «Некоторые страны были готовы купить украденное украинское зерно, но испугались санкций»

Президент отметил, что Украина узнала о маршрутах роSSийских кораблей с нашим зерном и пригрозили странам санкциями за его приобретение, информирует ZN.ua.

Зеленский: «Некоторые страны были готовы купить украденное украинское зерно, но испугались санкций»
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Некоторые страны были готовы покупать зерно, украденное роSSийскими захватчиками в Украине, но затем испугались санкций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

«У нас заблокированы порты. Мы не можем экспортировать зерно, ячмень, подсолнечник, наше масло. РоSSия украла некоторый объем нашего зерна. Украли и увезли на кораблях. Они входили в некоторые страны, и эти страны были готовы их принять. Но мы поймали эту информацию, эти маршруты. Мы предупредили государства, что будем объединять Запад и поэтому будут введены санкции и против вас. Тогда некоторые государства испугались. Но сам прецедент?» – заявил Зеленский.





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