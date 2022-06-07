Зеленский: «Некоторые страны были готовы купить украденное украинское зерно, но испугались санкций»

Некоторые страны были готовы покупать зерно, украденное роSSийскими захватчиками в Украине, но затем испугались санкций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times .

«У нас заблокированы порты. Мы не можем экспортировать зерно, ячмень, подсолнечник, наше масло. РоSSия украла некоторый объем нашего зерна. Украли и увезли на кораблях. Они входили в некоторые страны, и эти страны были готовы их принять. Но мы поймали эту информацию, эти маршруты. Мы предупредили государства, что будем объединять Запад и поэтому будут введены санкции и против вас. Тогда некоторые государства испугались. Но сам прецедент?» – заявил Зеленский.