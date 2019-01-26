The Daily Telegraph извинилась перед первой леди США

Газета согласилась выплатить Мелании Трамп компенсацию за "существенный ущерб".

The Daily Telegraph извинилась перед первой леди США
Фото: News.com.au

Британское издание The Daily Telegraph принесло извинения первой леди США Мелании Трамп и согласилось выплатить ей компенсацию за "существенный ущерб" из-за статьи, опубликованной на прошлой неделе.

The Daily Telegraph сообщила, что ее статья "Тайна Мелании" содержит ряд ложных утверждений, пишет ЕП.

Среди них заявления о том, что первая леди США пробилась в модельном бизнесе благодаря мужу и что она плакала в ночь выборов.

Газета признала, что Мелания Трамп была "успешной профессиональной моделью до того, как она встретила своего мужа и получила работу модели без его помощи".

Издание также признало ошибочным утверждение, что в 2005 году мать, отец и сестра Мелании Трамп переехали в Нью-Йорк, чтобы жить в зданиях, принадлежащих Дональду Трампу.


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