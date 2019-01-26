The Daily Telegraph извинилась перед первой леди США
Газета согласилась выплатить Мелании Трамп компенсацию за "существенный ущерб".
Британское издание The Daily Telegraph принесло извинения первой леди США Мелании Трамп и согласилось выплатить ей компенсацию за "существенный ущерб" из-за статьи, опубликованной на прошлой неделе.
The Daily Telegraph сообщила, что ее статья "Тайна Мелании" содержит ряд ложных утверждений, пишет ЕП.
Среди них заявления о том, что первая леди США пробилась в модельном бизнесе благодаря мужу и что она плакала в ночь выборов.
Газета признала, что Мелания Трамп была "успешной профессиональной моделью до того, как она встретила своего мужа и получила работу модели без его помощи".
Издание также признало ошибочным утверждение, что в 2005 году мать, отец и сестра Мелании Трамп переехали в Нью-Йорк, чтобы жить в зданиях, принадлежащих Дональду Трампу.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
26.01.2019 13:53
26.01.2019 22:26