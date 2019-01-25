Часовня украинских полярников в Антарктиде перейдет к ПЦУ

Часовня украинских полярников на антарктической станции "Академик Вернадский" может перейти под опеку Православной Церкви Украины.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Подписал и отправил два письма в течение часа: в Минздрав относительно легального разрешения купить и завезти на "Вернадский" сильнодействующие наркотические вещества (на случай хирургических операций), и к Блаженнейшему Епифанию относительно опеки Поместной церкви над часовней на "Вернадском", - написал он в фейсбуке.

Чиновник отметил, что "тема духовной жизни в Антарктиде раскрыта чуть больше чем полностью".

Также Дикий сообщил, что сезонный отряд 24 украинской экспедиции где-то возле Порт-Уильямса пережидает шторм в проливе Дрейка.

Часовня Святого Владимира на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" - самое южное в мире культовое сооружение. Часовня была возведена на станции в 2011 году.

Напомним, по состоянию на 20 января, более 100 приходов УПЦ Московского патриархата после Объединительного собора перешли в Православную церковь Украины.