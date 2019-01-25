Часовня украинских полярников в Антарктиде перейдет к ПЦУ
Часовня Святого Владимира - самое южное в мире культовое сооружение.
Часовня украинских полярников на антарктической станции "Академик Вернадский" может перейти под опеку Православной Церкви Украины.
Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
"Подписал и отправил два письма в течение часа: в Минздрав относительно легального разрешения купить и завезти на "Вернадский" сильнодействующие наркотические вещества (на случай хирургических операций), и к Блаженнейшему Епифанию относительно опеки Поместной церкви над часовней на "Вернадском", - написал он в фейсбуке.
Чиновник отметил, что "тема духовной жизни в Антарктиде раскрыта чуть больше чем полностью".
Также Дикий сообщил, что сезонный отряд 24 украинской экспедиции где-то возле Порт-Уильямса пережидает шторм в проливе Дрейка.
Часовня Святого Владимира на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" - самое южное в мире культовое сооружение. Часовня была возведена на станции в 2011 году.
Напомним, по состоянию на 20 января, более 100 приходов УПЦ Московского патриархата после Объединительного собора перешли в Православную церковь Украины.
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