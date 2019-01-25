В деле Каськива зачитали обвинительный акт по делу о растрате 7,46 млн гривен

Суд продолжит рассмотрение дела 1 февраля.

В деле Каськива зачитали обвинительный акт по делу о растрате 7,46 млн гривен
Владислав Каськив
Фото: Макс Левин

В Шевченковском суде Киев 25 января заслушали обвинительный акт по делу экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Прокурор Генпрокуратуры Василий Мальованый читал обвинительное в кратком изложении. Из документа следует, что Каськиву инкриминируют растрату 7,46 млн гривен государственных средств при закупке рекламы для Госинвестпроекта у ООО "Глория", а также служебный подлог - утверждение актов выполненных работ, которые были основанием для пересчета денег.

"Достоверно зная, что промежуточные акты договора закупки услуг за госсредства поддельные, а работы ООО «Глория» о размещении информации об инвестиционной привлекательности Украины в отечественных СМИ не выполнены, утвердил промежуточные акты ... После чего Госинвестпроект перечислил денежные средства", - зачитал прокурор.

Каськив с адвокатом
Фото: sud-report.org.ua
Каськив с адвокатом

В обвинении также говорится, что Каськив действовал в сговоре с неустановленными лицами.

Гражданский иск по делу не запрашивается, пострадавших нет. Еще на стадии досудебного следствия Каськив возместил 7,46 млн гривен, а также он подал иск к ооо "Глория" и в августе 2018 суд обязал компанию компенсировать ему указанную сумму.

Суд решил сначала исследовать письменные доказательства и допросить свидетелей, затем исследовать доказательства и послушать свидетелей защиты, а в конце допросить обвиняемого. Вину Каськив не признает и показания хочет давать в конце.

У Каськива двое адвокатов - Виктор Ермолаев и Ярослав Толкачев. Защита уже подал ходатайство о вызове четырех свидетелей, а также судебного эксперта.

Суд продолжит рассмотрение дела 1 февраля. Ране генпрокурор Юрий Луценко предположил, что Каськиву могут назначить условное наказание.

Напомним, Каськив с 23 декабря 2010 по 15 марта 2014 был председателем Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами. По данным МВД, под руководством Каськива Госинвестпроект "распилил" несколько сотен миллионов гривен.

Каськиву предъявили подозрение по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса в рамках рассмотрения дела о хищении государственных средств в 2012-2013 годах на 7,5 млн гривен по заключенному Каськивым договору об оказании рекламных услуг.

1 ноября 2016 года Панама экстрадировала Каськива в Украину.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Украина может получить $160 млн, конфискованных у ЛазаренкоУкраина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко
В Сирии обнаружили контейнеры с надписью "Made in Ukraine", - Тымчук
Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSиейЛукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSией
Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угрозЭкс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении нардепа Мороко на 40 млн гривен, - СМИНАБУ закрыло дело о незаконном обогащении нардепа Мороко на 40 млн гривен, - СМИ
Обжалование приговора по делу Януковича может затянуться еще на год, - ЛавриновичОбжалование приговора по делу Януковича может затянуться еще на год, - Лавринович
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с роSSийской пропагандисткой Скабеевой
Парламентские партии получат 565,7 млн гривен из бюджетаПарламентские партии получат 565,7 млн гривен из бюджета
В деле Насирова дочитали до 435 из 774 страниц обвинительного актаВ деле Насирова дочитали до 435 из 774 страниц обвинительного акта
Рубану вручили обвинительный актРубану вручили обвинительный акт
Политзаключенный Гриб считает, что ключевого свидетеля по его делу подменилиПолитзаключенный Гриб считает, что ключевого свидетеля по его делу подменили
Суд не стал разъяснять НАБУ мотивы решения по делу ЗлочевскогоСуд не стал разъяснять НАБУ мотивы решения по делу Злочевского
Глава района Харькова забыла указать в декларации украшения на 600 тысяч гривенГлава района Харькова забыла указать в декларации украшения на 600 тысяч гривен
Во Львове начальник отдела Госаудитслужбы попался на взятке в 30 тыс. гривенВо Львове начальник отдела Госаудитслужбы попался на взятке в 30 тыс. гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости