В Чехии судят за терроризм двух граждан, воевавших на Донбассе на стороне боевиков

В Чехии судят за терроризм двух граждан, воевавших на Донбассе

?В Чехии судят за терроризм двух граждан, воевавших на Донбассе на стороне боевиков
?В Чехии судят за терроризм двух граждан, воевавших на Донбассе
Фото: denikn.cz

Прокуратура Чехии выдвинула обвинения в терроризме двум гражданам страны, воевавшим против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба посольства со ссылкой на чешские СМИ.

Продолжается судебное разбирательство.

Посол Украины Евгений Перебийнис заявил, что положительно оценивает такие действия чешских правоохранителей.

"Нам известно о том, что чешские правоохранительные органы имеют в своем производстве дела по ряду граждан Чешской Республики, которые принимали участие в боевых действиях на стороне роSSийских оккупационных сил на Донбассе. Конечно, мы это оцениваем положительно. Особенно мы приветствуем тот факт, что чешские правоохранители называют вещи своими именами, в частности, в квалификации этих преступлений. Думаю, что привлечение таких лиц к ответственности и освещение этих фактов в СМИ является чрезвычайно важным для предотвращения новых жертв роSSийской пропаганды", - сказал он.

Как уточняет "Радио Свобода", одному гражданину было предъявлено обвинение в терроризме еще в феврале прошлого года. В случае осуждения ему грозит от 5 до 15 лет тюрьмы. Однако он до сих пор находится на свободе, поскольку, по словам представителя прокуратуры, "высокий срок наказания не является основанием для содержания человека под стражей". С другим обвиняемым также продолжается расследование.

Напомним, в 2017 году суд Британии впервые признал гражданина страны Бенджамина Стимсона, который воевал на Донбассе на стороне боевиков, виновным в террористической деятельности и приговорил его к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы.

В 2015 году житель Казахстана получил три года тюрьмы за участие в войне на Донбассе. Он был осужден за участие в иностранных вооруженных конфликтах.


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