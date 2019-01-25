Полиция задержала девятерых подозреваемых в нападении на журналистов "Стопкора"

С ними проводятся следственные действия, в том числе опознание.

Полиция задержала девятерых подозреваемых в нападении на журналистов "Стопкора"
Фото: stopcor.org

Полицейские задержали девятерых человек, подозреваемых в нападении на журналистов портала "Стоп коррупции" в Киеве 24 января.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Сейчас они предоставляют объяснения и с ними проводятся следственные действия, в том числе опознание.

Нападение произошло вечером 24 января. На улице Промышленная в Голосеевском районе столицы группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором машину, применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами.

"На месте происшествия полицейские обнаружили девять человек, которые назвались охранниками, а затем их доставили в управление полиции. С ними проводятся следственные действия, одного из них пострадавшие узнали как нападавшего. Одного мужчину уже задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Действиям других доставленных после первоочередной проверки будет дана правовая оценка", - сообщили в полиции.

Правоохранители провели обыск на территории, на которую указали потерпевшие. Изъяты мобильные телефоны лиц, топор, газовый баллончик, два ножа, три устройства для отстрела резиновых пуль с разрешительными документами, охотничий карабин, стартовый пистолет иностранного производства, патроны и три автомобиля.

Потерпевший, которого доставили в больницу, по словам медработников, получил черепно-мозговую травму и ожог слизистой оболочки глаз. После оказания необходимой помощи он покинуль больницу.

Полиция расследует нападение по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой).

Напомним, в прошлом году в мире 94 журналиста погибли в инцидентах, связанных с работой.


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