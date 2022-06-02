Украина требует от РФ дать гарантии о ненападении на порты и коммерческие конвои – МИД

РоSSия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои для экспорта украинского зерна, заявил спикер МИД Олег Николенко.

Ранее глава МИД РФ Лавров сказал, что Москва “готова пропустить суда с зерном в Средиземное море, если Украина разминирует порты”.

"Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии, в частности, под эгидой ООН , которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Мы приветствуем предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море. Как первый шаг РоSSия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои", — написал Николенко в Facebook в четверг.

РоSSия осадила украинские морские порты и заминировала часть акватории Черного моря. РоSSийская армия постоянно пытается прорвать оборону Одессы и других прибрежных городов со стороны моря. Из-за блокады, у Украины сегодня нет возможности экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем. Действия РоSSии могут привести к мировому продовольственному кризису, а в некоторых регионах – даже к ситуации голода.

"Около 22 млн тонн зерна застряли в портах и не могут попасть к конечным потребителям, в первую очередь в Африке и Азии. Альтернативные наземные маршруты полностью не решат проблему, поскольку имеют низкую пропускную способность. Кроме того, РоSSия ворует украинское зерно на оккупированных территориях, чтобы незаконно его продать в третьи страны", — указал Николенко.