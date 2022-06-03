РоSSию исключили из исполнительного коммитета Международной федерации журналистов

Конгресс Международной федерации журналистов исключил РФ из исполнительного комитета организации, сообщили в пресс-службе МФЖ.

#IFJCongress2022 (thread) 1.Произведенные пользователи:

?Asia: Rashid AlHamee & Mohamed AlHammadi

?Africa: Eduardo Constantino & Stephen Ouma Bwire

?Latin America: Jose beato & Domingo Vargas

?Oceana: Karen Percy & Leigh Tonkin

?Europe: Serhiy Shturkhetskyy pic.twitter.com/nbv28kqxi8 — IFJ (@IFJGlobal) Jun 3, 2022

Конгресс МФЖ выпустил заявление, где осуждает позицию подконтрольных роSSийскому правительству СМИ , которые скрывают правду и оправдывают войну РФ против независимой и суверенной Украины, а также сознательно вводят в заблуждение граждан РоSSии.

В частности, роSSийские СМИ умолчивают, что роSSийские солдаты совершают многочисленные военные преступления, несут значительные потери и то, что больше всего пострадали от войны гражданские лица, школы, больницы, музеи и жилые дома. А также 32 журналиста, погибших во время войны.

«Начиная с 24 февраля и в течение марта, апреля и мая 2022 года масштабы и степень этой дезинформации становились все более резкими. С начала вторжения роSSийские власти оказывали на журналистов чрезвычайное давление. Один или два совершили смелые акты сопротивления. Многие другие были вынуждены бежать из РоSSии. Конгресс аплодирует тем журналистам, которые сопротивлялись, и обещает свою поддержку тем, кто чувствует, что вынужден искать изгнание», – говорится в заявлении.