РоSSию не избрали в один из главных органов ООН

Речь идет об Экономическом и социальном Совете Организации Объединенных Наций, информирует ZN.ua.

РФ пока не удалось набрать достаточно голосов членов Генассамблеи ООН, чтобы избраться в Экономический и социальный Совет ООН (ЭКОСОС) — один из шести главных органов Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что после пяти раундов голосования, которое прошло в Нью-Йорке 10 июня, РоSSия не смогла получить необходимые для избрания в ЭКОСОС голоса двух третей стран-членов Генеральной ассамблеи ООН.

В частности, в первом туре РоSSия получила 118 голосов, что на 10 меньше, чем нужно для избрания. Поэтому РФ вышла во второй тур вместе с Северной Македонией, которая неожиданно показала второй после РоSSии результат в регионе «Восточная Европа».

В следующих раундах голосования ни РоSSия, ни Северная Македония не смогли получить нужное количество голосов. Дипломаты объясняют неудачу РоSSии согласованной позицией стран Запада во главе с США, осудившими войну РФ против Украины.

10 июня планировалось избрать 18 новых членов ЭКОСОС, избрание 17 кандидатов прошло успешно. Отмечается, что дата голосования для выбора 18 члена ЭКОСОС будет объявлена ??позже.

ЭКОСОС координирует сотрудничество в экономической, социальной областях ООН, а также ее специализированных учреждений. В состав Экономического и социального Совета входят представители 54 стран, за каждым регионом планеты закреплено определенное количество мест: например, за Африкой – 14, а за Восточной Европой – 6. Каждая страна избирается в Совет на трехлетний срок посредством голосования Генассамблеи ООН. В настоящее время РФ является членом ЭКОСОС, но ее полномочия истекают в декабре этого года.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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