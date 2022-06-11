РоSSию не избрали в один из главных органов ООН

РФ пока не удалось набрать достаточно голосов членов Генассамблеи ООН , чтобы избраться в Экономический и социальный Совет ООН (ЭКОСОС) — один из шести главных органов Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает DW .

Отмечается, что после пяти раундов голосования, которое прошло в Нью-Йорке 10 июня, РоSSия не смогла получить необходимые для избрания в ЭКОСОС голоса двух третей стран-членов Генеральной ассамблеи ООН .

В частности, в первом туре РоSSия получила 118 голосов, что на 10 меньше, чем нужно для избрания. Поэтому РФ вышла во второй тур вместе с Северной Македонией, которая неожиданно показала второй после РоSSии результат в регионе «Восточная Европа».

В следующих раундах голосования ни РоSSия, ни Северная Македония не смогли получить нужное количество голосов. Дипломаты объясняют неудачу РоSSии согласованной позицией стран Запада во главе с США , осудившими войну РФ против Украины.

10 июня планировалось избрать 18 новых членов ЭКОСОС, избрание 17 кандидатов прошло успешно. Отмечается, что дата голосования для выбора 18 члена ЭКОСОС будет объявлена ??позже.