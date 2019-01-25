Сенат США провалил два законопроекта об окончании "шатдауна"

Бюджетный спор продолжается более месяца.

Сенат США провалил два законопроекта об окончании "шатдауна"
Фото: en.wikipedia

Верхняя палата Конгресса США не смогла принять двух законопроектов, направленных на прекращение "шатдауна" - продолжающегося уже более месяца частичного закрытия федерального правительства.

Как сообщает Axios, республиканский законопроект, предполагающий строительство стены на границе с Мексикой, проголосовали 53 против 47, а законопроект, предложенный демократами, - 52 против 44 голосов.

Таким образом, ни одному из них не удалось набрать необходимого 60-процентного большинства голосов.

Законопроект, представленный республиканцами, предусматривает выделение требуемых Трампом 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, а также ряд иммиграционных реформ ограниченного масштаба, и обеспечит правительство финансированием до конца текущего фискального года.

Предложение демократов предусматривает финансирование правительства до 8 февраля, не содержит никаких инициатив по пограничной безопасности и иммиграции и нацелено исключительно на возобновление работы правительства, с тем, чтобы лидеры Конгресса и Белый дом могли продолжить переговоры по вопросам, которые привели к нынешнему тупику.

Бюджетный спор в США привел к частичной приостановке работы правительства страны, парализовал работу большинства государственных организаций. Закрытыми остаются ведомства, суды, музеи и многие другие учреждения. Суммарно "шатдауном" затронуты около 800 тысяч госслужащих.

Этот "шатдаун" - третий за время президентства Трампа.


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