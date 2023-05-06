СБУ повідомила підозру всім сенаторам РФ, які підтримали анексію українських територій

В СБУ розповіли, що підозру повідомили за двома статтями Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України повідомила підозру всім сенаторам РФ, які підтримали «приєднання» до Росії українські окуповані території. У спецслужбі повідомили, що разом з Офісом генпрокурора зібрали докази на 170 сенаторів федеральних зборів РФ, інформує ZN.ua.

СБУ повідомила підозру всім сенаторам РФ, які підтримали анексію українських територій
© Служба безпеки України

«У лютому 2022 року всі вони підтримали ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «Л/ДНР». Також посадовці одностайно підтримали звернення президента Росії про використання ЗС РФ за межами країни. Тим самим сенатори сприяли реалізації плану Москви щодо ведення агресивної війни проти нашої держави», – зазначили в СБУ.

У спецслужбі додали, що у жовтні минулого року російські сенатори також ратифікували «договори про входження» до складу РФ тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

У результаті росіянам повідомили про підозри за:

  • ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Зловмисникам загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що утримання захоплених Росією українських регіонів коштуватиме російському бюджету 410,7 млрд рублів. Таку суму РФ виділить на дотації окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у 2023 році.

Дотації становитимуть майже 90% від загальних доходів анексованих українських територій. Саме на них припаде найбільша частка дотацій із російського бюджету – навіть більше ніж на Інгушетію (82%), Чечню (близько 80%) та Тиву (близько 79%).





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