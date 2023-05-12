Сенат Польщі закликав членів НАТО прийняти Україну в Альянс за спрощеною процедурою

Пропронують застосувати аналогічну процедуру як щодо Фінляндії та Швеції.

Сенат Польщі звернувся до країн-членів НАТО ухвалив резолюцію із закликом застосувати до України надзвичайну процедуру спрощеного вступу нашої держави до Північноантлантичного альянсу, яка була застосована у випадку Фінляндії та Швеції. Відповідне рішення праламентарії Польщі ухвалили напередодні, 11 травня, повідомляє « Польське радіо », інформує ZN.ua .

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«Саміт НАТО у Вільнюсі має стати етапом підготовки України до повноправного членства в альянсі. Україна має отримати значно більше, ніж задекларовано досі. Ми закликаємо до того, щоб вона пройшла подібні процедури, як Швеція та Фінляндія», — йдеться в ухваленні у четвер резолюції Сенату Польщі.

В резолюції також йдеться, що Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом.

«Українська армія швидко переозброїться технікою НАТО та використовує оперативне мистецтво і тактику, що розроблялися десятиліттями низкою західних союзників. … Захисникам України потрібна реальна підтримка через нішу політичного та військового співробітництва з країнами НАТО» , — зазначається в документі.

Польські сенатори зазначають, що Вільнюський сам має стати першим етапом підготовки України до повноправного членства. Сенат Республіки Польща вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням та результатом стратегічного аналізу викликів і загроз за межами східного кордону Альянс.

У Польщі вказують, що оскільки Росія представляє вторгнення в Україну як захист від НАТО, «вона не зупиниться на її західному кордоні».

Також зазначається, що Фінляндію та Швецію «запросили приєднатися до НАТО за процедурою, яка ніколи раніше не використовувалася».

«І хоча Швеція все ще залишається поза пактом, союзники вирішили, що захищають її», — йдеться в документі.

У резолюції також висловлено підтримку вимогам країн, які межують з Росією, щодо міцних гарантій безпеки для України та «спільного шляху до її членства із зміцненням політичних зв’язків між НАТО та Києвом».

Під час дебатів щодо проекту резолюції віце-спікерка Сенату Ґабрієля Моравська-Станецька наголосила, що Україна вже отримала гарантії безпеки за Будапештським меморандумом, укладеним у 1994 році, за яким США , Росія та Велика Британія зобов’язувалися поважати суверенітет. і територіальну цілісність України, і ці гарантії не захистили її від російського нападу.

Україна подала запит на прискорений вступ до НАТО у вересні минулого року. Наразі Київ наполягає на тому, щоб на липневій зустріч альянсу в Литві союзники зробили конкретний публічний жест щодо наближення України до членства.