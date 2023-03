Російська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідка

Російські війська за останній тиждень зменшили зусилля щодо захоплення Вугледару, який вони із важкими втратами штурмували впродовж трьох місяців.

Як зазначають аналітики британської розвідки, одним із факторів великих втрат Росії в цьому секторі стало успішне впровадження Україною дистанційних протиброньових мінних систем, відомих як RAAM. Це спеціальні артилерійські снаряди, які розкидають протитанкові міни на відстань до 17 кілометрів.

Зокрема іноді Україна запускала міни в тил наступаючих російських підрозділів, викликаючи безлад, коли російська техніка намагалася відійти.

Натомість єдиний помітний нещодавній тактичний успіх Росії був досягнутий у Бахмутському напрямку, де домінують сили найманців Вагнера, які зараз ведуть публічну ворожнечу з Міністерством оборони Росії.

«Існує реалістична ймовірність того, що Міноборони Росії настільки прагнуло захопити Вугледар, бо хотіло, щоб його власний успіх конкурував із досягненнями Вагнера», - зазначають експерти.