Російська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідка

Всередині російських сил триває конфлікт.

Російська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідка
© Скріншот з відео

Російські війська за останній тиждень зменшили зусилля щодо захоплення Вугледару, який вони із важкими втратами штурмували впродовж трьох місяців.

Як зазначають аналітики британської розвідки, одним із факторів великих втрат Росії в цьому секторі стало успішне впровадження Україною дистанційних протиброньових мінних систем, відомих як RAAM. Це спеціальні артилерійські снаряди, які розкидають протитанкові міни на відстань до 17 кілометрів.

Зокрема іноді Україна запускала міни в тил наступаючих російських підрозділів, викликаючи безлад, коли російська техніка намагалася відійти.

Натомість єдиний помітний нещодавній тактичний успіх Росії був досягнутий у Бахмутському напрямку, де домінують сили найманців Вагнера, які зараз ведуть публічну ворожнечу з Міністерством оборони Росії.

«Існує реалістична ймовірність того, що Міноборони Росії настільки прагнуло захопити Вугледар, бо хотіло, щоб його власний успіх конкурував із досягненнями Вагнера», - зазначають експерти.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 March 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/gjsLU9pJZb

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/ND6yhgaSFk

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 16, 2023


Ірина Знась, ZN.ua





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