Сенат Чехії виступив за якнайшвидший вступ України до НАТО

За пропозицію проголосували 46 і 69 зареєстрованих депутатів.

Сьогодні Сенат Чеської Республіки прийняв резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує ZN.ua.

Ініціатором резолюції є сенатор Павел Фішер, голова комітету із закордонних справ, оборони та безпеки. За пропозицію проголосували 46 і 69 зареєстрованих депутатів.

У опублікованому на офіційному сайті чеського Сенату документі, зокрема, йдеться про те, що Україна демонструє рішучість і готовність боронити євроатлантичні цінності. Відтак, в інтересах безпеки Чеської Республіки є перемога України у війні з Росією та приєднання її до НАТО.

"Перемога Росії у війні проти України створить небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів, що можна досягти своїх цілей грубою силою", - йдеться у резолюції.

Крім того, Чехія підтримала навчання, надання зброї та іншого військового обладнання для України у координації із союзниками.

У резолюції Сенату Чехії також йдеться про те, що Вільнюський саміт має підтвердити значну політичну прихильність до України, адже її вступ до НАТО значно посилить військовий потенціал Альянсу й збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН.

Раніше президент Чехії Петер Павел заявляв, що його країна у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну.

Він також вважає, що якнайшвидше членство України в ЄС відповідає чеським інтересам і Чехія повинна наполягати на тому, щоб «переговори з Україною про вступ дійсно розпочалися до кінця цього року».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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