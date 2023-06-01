Сенат Чехії виступив за якнайшвидший вступ України до НАТО
За пропозицію проголосували 46 і 69 зареєстрованих депутатів.
Сьогодні Сенат Чеської Республіки прийняв резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору. Про це на своїй сторінці у Facebook
Ініціатором резолюції є сенатор Павел Фішер, голова комітету із закордонних справ, оборони та безпеки. За пропозицію проголосували 46 і 69 зареєстрованих депутатів.
У опублікованому на офіційному сайті чеського Сенату
"Перемога Росії у війні проти України створить небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів, що можна досягти своїх цілей грубою силою", - йдеться у резолюції.
Крім того, Чехія підтримала навчання, надання зброї та іншого військового обладнання для України у координації із союзниками.
У резолюції Сенату Чехії також йдеться про те, що Вільнюський саміт має підтвердити значну політичну прихильність до України, адже її вступ до НАТО значно посилить військовий потенціал Альянсу й збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН.
Раніше президент Чехії Петер Павел заявляв, що його країна у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну.
Він також вважає, що якнайшвидше членство України в ЄС відповідає чеським інтересам і Чехія повинна наполягати на тому, щоб «переговори з Україною про вступ дійсно розпочалися до кінця цього року».