СБУ задержала одессита, переправлявшего "гумпомощь" боевикам на Донбасс
Ранее судимый мужчина с 2014 года находился в составе одной из роSSийских общественных организаций.
В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который организовывал поставки из РоSSии так называемой "гуманитарной помощи" наемникам на оккупированные территории Донбасса.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый одессит с 2014 года находился в составе одной из роSSийских общественных организаций. Там он занимался сбором "гуманитарки" и ее переправкой на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через неподконтрольные участки государственной границы. Будучи сторонником идеи создания на территории юго-восточной Украины так называемой "Новороссии", злоумышленник также выступал с поддержкой пророSSийских сепаратистов в Одессе. Весной 2014 года, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, мужчина уехал в РоSSию, где продолжил заниматься сбором "помощи" для террористов. В конце прошлого года он нелегально вернулся в Украину", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленника в одном из дачных кооперативов Одессы, где он скрывался от правосудия.
Во время обыска по месту его временного проживания были обнаружены: переписка с главарями террористов, а также фото- и видеоматериалы, подтверждающие противоправную деятельность.
Задержанному объявлено о подозении по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее на КПВВ "Марьинка" пограничники задержали 19-летнего экс-боевика "ДНР".
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