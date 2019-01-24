СБУ задержала одессита, переправлявшего "гумпомощь" боевикам на Донбасс

Ранее судимый мужчина с 2014 года находился в составе одной из роSSийских общественных организаций.

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который организовывал поставки из РоSSии так называемой "гуманитарной помощи" наемникам на оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый одессит с 2014 года находился в составе одной из роSSийских общественных организаций. Там он занимался сбором "гуманитарки" и ее переправкой на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через неподконтрольные участки государственной границы. Будучи сторонником идеи создания на территории юго-восточной Украины так называемой "Новороссии", злоумышленник также выступал с поддержкой пророSSийских сепаратистов в Одессе. Весной 2014 года, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, мужчина уехал в РоSSию, где продолжил заниматься сбором "помощи" для террористов. В конце прошлого года он нелегально вернулся в Украину", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из дачных кооперативов Одессы, где он скрывался от правосудия.

Во время обыска по месту его временного проживания были обнаружены: переписка с главарями террористов, а также фото- и видеоматериалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Задержанному объявлено о подозении по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее на КПВВ "Марьинка" пограничники задержали 19-летнего экс-боевика "ДНР".