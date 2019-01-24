Порошенко: Мы должны использовать все инструменты, чтобы посадить Путина за стол переговоров

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что Украина должна быть готова к единому ответу роSSийском агрессору и отстаивать свои интересы, а не соглашаться на мир любой ценой.

Об этом он заявил на "украинском завтраке" в Давосе, сообщается на сайте президента.

"Многие до сих пор не сделали выводов и любят говорить о том, что мир в Украине наступит в скором времени. Это еще одно популистская обещание - достаточно постучать в дверь Путина, попросить мира и сразу его получить", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина воспринимает мир только на основе национальных интересов, международного права, и лишь с возвращением суверенитета и территориальной целостности страны.

"Мы принесем мир, если РоSSия вернется к ситуации хотя бы как в 2013 году. Ключи к миру, к сожалению, не в Киеве , не в Брюсселе, Оттаве или Вашингтоне. Ключи к миру - в Москве. Мы должны использовать каждый инструмент, который находится в нашем распоряжении, для того, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Так, как мы сделали в 2014 и 2015 годах во время подписания Минских соглашений", - сказал Порошенко.

Фото: пресс-служба президента

Президент отметил, что в украинском парламенте переговоры по Минским соглашениям ведутся уже четыре года.

"Многие партийные лидеры, в том числе те, кто сегодня здесь, говорят, что это катастрофа. Что именно? То, что мы четко зафиксировали в Минских соглашениях, что все иностранные войска должны быть выведены из Украины? То, что мы должны контролировать границу между Украиной и Россией ? То, что мы говорим Путину вывести артиллерию, танки, системы залпового огня и другое оружие, которое убивает украинцев? Нет. У нас есть возможность восстановить украинский суверенитет и вернуть мир", - добавил Порошенко.

Фото: пресс-служба президента

Напомним, по данным ООН , в результате вооруженного конфликта на востоке Украины с апреля 2014 до конца 2018 года погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек.

5 сентября 2014 года в столице Беларуси были подписаны так называемые Минские соглашения. С тех пор в Минске два-три раза в месяц проходят заседания Трехсторонней контактной группы по их выполнению.