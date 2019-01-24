Боевик "ЛНР" из Енакиево получил 10 лет тюрьмы с конфискацией

В течение двух лет он участвовал в боевых действиях против ВСУ на Светлодарской дуге.

Боевик "ЛНР" из Енакиево получил 10 лет тюрьмы с конфискацией
Символика боевиков "ЛНР"
Фото: dpsu.gov.ua

Уроженец и житель города Енакиево Донецкой области получил 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества за участие в террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

Такое решение принял Константиновский городской суд.

"Участник незаконного вооруженного формирования признан виновным по ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч.1 ст.263 (ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре 2016 года мужчина, осознавая, что он будет участвовать в боевых действиях против вооруженных сил Украины, подписал "контракт" и вступил в ряды боевиков, а именно в7-ю отдельную мотострелковую бригаду так называемой "Народной милиции" 2-го армейского корпуса "ЛНР".

Затем в течение почти двух лет он участвовал в боевых действиях против ВСУ на Светлодарской дуге в районе населенных пунктов Светлодарск и Луганское Бахмутского района.

Фото: Пресс-центр ООС

Боевика с оружием задержали в Луганском 5 мая 2018 года.

Напомним, ранее священник бывшей УПЦ МП получил срок за сотрудничество с боевиками "ЛНР".


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