Кличко решил баллотироваться в Верховную Раду

"Я буду участвовать в выборах и, с высокой вероятностью, "Удар" будет принимать участие".

Кличко решил баллотироваться в Верховную Раду
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко решил баллотироваться в Верховную Раду.

"Я буду участвовать в парламентских выборах и, с высокой вероятностью, политическая партия "Удар" будет принимать участие в парламентских выборах для того, чтобы отстаивать интересы и города Киева, и каждого городка, и каждой деревни в Украине", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в Давосе.

В то же время, говоря о предстоящих президентских выборах, Кличко высказал позицию, что взял перед киевлянами обязательства, которые намерен выполнить.

"Будет с моей стороны нечестно пообещать и прыгать на другие позиции. Мне эти кресла и позиции не нужны. Единственная моя цель – я хочу жить в нормальных европейских условиях в Украине и поэтому я не хочу ждать: если хочешь сделать хорошо, сделай сам", – заявил киевский градоначальник.

Среди ключевых обязательств перед Киевом он назвал запуск автомобильной части Подольско-Воскресенского моста к концу 2020 года, а также проведение метро на Виноградарь.

По его словам, в Украине очень много политиков, которые очень обещают золотые горы, а потом прыгают с одной позиции на другую. "И потому огромное недоверие ко всем политикам: если ты политик, значит ты брехун, лгун. Я не хочу входить в эти рамки политики: если я что-то сказал, я довожу свои слова до реализации", – сказал Кличко.

Напомним, в 2012 году возглавляемая Кличко партия "Удар" получила 42 мандата, а сам политик стал лидер фракцией "Удар" в Верховной Раде. В мае 2014 года Кличко победил на выборах мэра Киева, а осенью того же года был избран в Верховную Раду под первым номером списка "Блока Петра Порошенко", но отказался от мандата, чтобы остаться мэром.

В 2015 году Кличко переизбрали на второй срок.

В сентябре 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко, который в 2014 году был вторым номером в списке БПП, рассказал, что общается с Кличко по поводу совместного похода в парламент.


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