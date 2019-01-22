Из конкурса в Антикоррупционный суд выбыли еще пять кандидатов

Четыре кандидата продолжат участие в конкурсе.

Пять кандидатов в Высший антикоррупционный суд прекратили участие в конкурсе по итогам третьего совместного заседания Высший квалифкомиссии судей и Общественного совета международных экспертов.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, 22 января из конкурса исключили Василия Гончарука, Игоря Коса, Андрея Малеева, Василия Постульгу и Валерий Станиславского.

"Кандидаты имели возможность прокомментировать сомнения в их добропорядочности и профессионализме, высказанные международными экспертами, а также ответить на дополнительные вопросы", - говорится в сообщении.

В свою очередь, участие в конкурсе по результатам заседания продолжают четыре кандидата: Сергей Боднар, Маркиян Галабала, Ольга Саландяк и Валерия Черная.

Следующие совместные заседания Высший квалифкомиссии судей и Общественного совета международных экспертов запланированы на 23, 24 и 28 января. В их ходе решится судьба еще 20 кандидатов в Антикоррупционный суд.

Как сообщалось, в ходе первого совместного заседания из конкурса выбыли 8 сомнительных кандидатов, среди которых было несколько "судей Майдана" и тех, кто их покрывал.

По итогам второго заседания еще 9 сомнительных кандидатов исключили из конкурса в Высший антикоррупционный суд. Один кандидат покинул конкурс по собственному желанию. Двух кандидатов допустили к конкурсу.