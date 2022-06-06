"Вождь понемногу сдает": в рф началась борьба за власть между пятью основными кланами

владимир путин

В рф начинает сыпаться вертикаль, особенно силовая, генералов, уже начали менять как перчатки, поэтому активизировались другие кланы.

Как сообщает Politeka.net, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов предположил в интервью ТСН, что владимир путин желает восстановить Советский Союз, а из-за проблем со здоровьем может согласиться на отказ от президентства.

При этом эксперт подчеркнул, что президент рф не напуган провалами роSSийской армии и санкциями, которые медленно, но верно уничтожают экономику россии.

"Он не напуган. Он не успевает, у него времени в обрез. У него очень слабое здоровье и оно ухудшается. Он хочет завершить дело всей своей жизни - восстановить Советский Союз, основой этого объединения будет Украина. Он понимает, что здоровье сдает и он начинает говорить о транзите власти. Нужен исполнитель, а он будет сидеть в бункере и давать ему указания", - считает Жданов.

По словам Олега Жданова, что касается окружения путина, то в Кремле, учитывая состояние здоровья их лидера, уже началась борьба за власть между пятью основными кланами.

"Смотря на то, что вождь понемногу сдает, плюс начинает сыпаться вертикаль, особенно силовая, генералов, уже начали менять как перчатки, то активизировались другие кланы. Начали двигаться внутренние процессы по отношению к этому транзиту власти. Путин может пытаться один транзит в свою пользу воспроизвести, но другие кланы в рф будут пытаться продвинуть свой вариант транзита власти", — прогнозирует эксперт.


Александра Павленко, politeka.net





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