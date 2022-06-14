Зеленский объяснил, для чего власть назвала настоящий уровень потерь Украины на фронте

Он подчеркнул, что после массовых убийств, изнасилований, пыток и депортации сотен тысяч людей украинцы сделают все, чтобы защитить себя и страну, информирует ZN.ua.

Зеленский объяснил, для чего власть назвала настоящий уровень потерь Украины на фронте
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что и украинцы, и все другие люди в мире, которые наблюдают за войной, развязаной Россией, должны понимать, какую цену платит наше общество ежедневно на фронте. Именно для этого власти в мае рассказали об уровне потери среди украинских защитников, пояснил он во время интервью Die Zeit.

"Потому что люди должны знать правду. Речь идет об описании того, какую войну на уничтожение РоSSия ведет против нас", – кратко ответил он.

Зеленский подчеркнул, что украинцы – сильный народ, когда отвечал на вопросы журналиста о том, не боялся ли президент потерять доверие граждан после объявления таких цифр.

"Не переживайте. Мы сильные. И я также хочу, чтобы Запад знал, что мы чувствуем, когда снова и снова видим, как задерживается передача необходимого оборонительного вооружения. Если бы мы получили все современное вооружение, которое запрашивали у наших партнеров, мы могли бы спасти много жизней... Мы не просим больше, чем нужно для защиты свободы, - отметил президент Украины, добавив, что даже при таком уровне потерь наша страна продержится столько, сколько потребуется.- Цена сопротивления невероятно высока. <...> Нам нужна победа. В войне за независимость и против террора не может быть золотой середины. После массовых убийств, изнасилований, пыток и депортации сотен тысяч людей мы должны сделать все, чтобы защитить наш народ и нашу страну".


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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