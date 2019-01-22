Адвокат показал на 80% "здоровую" руку украинского моряка Василия Сороки

"Функции руки не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит, в руке остаются осколки".

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил о реальном состоянии раненого украинского моряка Василия Сороки, который находится в СИЗО "Матросская тишина".

"Был сегодня у Сороки Василия как раз после визита уполномоченной по правам московского человека Потяевой, которая утверждает, что Василий выздоровел на 80%. Откуда у Потявой эти цифры и методика, которой она определила процесс выздоровления, мне не известно", - написал он в фейсбуке, опубликовав фото "на 80% "здоровой" руки".

Адвокат утверждает, что функции руки не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит, в руке остаются осколки.

"Медицинские документы в нарушение закона не предоставлены не то что адвокату, но даже самому больному. Так что если все так хорошо (по словам Потяевой), то к чему скрывать медицинские документы?", - добавил Сергей Бадамшин.

Адвокат отметил, что тем не менее военнопленный Сорока "держится молодцом и стойко переносит все тяготы и лишения военной службы".

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что двое раненых военнопленных украинских моряков - Андрей Артеменко и Андрей Эйдер - заканчивают реабилитацию и могут быть отправлены в СИЗО "Лефортово". По ее словам, третий раненный - Василий Сорока - почти выздоровел, он продолжает лечение.

27-летний офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока получил тяжелые ранения во время захвата Россией кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

24 украинских моряка были захвачены в плен роSSийским пограничниками 25 ноября 2018 года. Трое моряков получили ранения, их доставили в больницу оккупированной Керчи. Позже оккупационный суд Крыма арестовал всех до 24 января, после чего РоSSия этапировала украинцев в Москву.

15 и 16 января суд в Москве продлил арест 20 пленных моряков до 24 апреля. Олегу Мельничуку, Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру и Василию Сороке продлили срок по 26 апреля, т.к. из-за ранения первоначально под стражу их взяли на два дня позже.


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