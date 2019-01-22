Верховный суд США поддержал запрет для трансгендеров на службу в армии

Служить трансгендерам позволили в 2016-м при Обаме.

Верховный суд США поддержал запрет для трансгендеров на службу в армии
Фото: www.kursiv.kz

Верховный суд США поддержал политику президента США Дональда Трампа по запрещению службы в армии для некоторых трансгендеров, передает Голос Америки.

Судьи заморозили решение суда низшей инстанции, которые блокировали план Трампа на конституционных основаниях.

Решение о том, что трансгендеры могут служить в американской армии, было принято при 44-м президенте США Бараке Обаме в 2016 году.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете трансгендерам служить в армии. При этом он ссылался на то, что американская армия должна сосредоточиться на "решающей и подавляющей победе" и не может быть обременена "огромными медицинскими издержками и другими помехами, которые появятся, если трансгендеров будут принимать в армию". Однако уже в декабре суд отменил запрет Трампа на службу в армии для трансгендеров.

В то же время исследование, проведенное в 2016 году в Пентагоне и завершенное до решения Обамы, выявило, что любое воздействие на стоимость или военную готовность будет незначительным. По подсчетам, в то время в армии активно служили 2450 трансгендерных лиц.

Как сообщалось, трансгендер впервые подписал официальный контракт с армией США в феврале 2018.


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