Мобілізація в Україні: з якими хворобами не призивають на військову службу

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через повномаштабне вторгнення РФ . Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Але навіть у цей час деякі з них звільняються від мобілізації через стан здоров’я. Повний перелік хвороб, з якими не беруть на віськову службу, прописаний у наказі «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України».

Від мобілізації та військової служби звільняються чоловіки, які мають важкі патології:

відсутність кінцівки;

сліпота;

глухота;

розумова відсталість;

шизофренія.

Також є перелік хвороб, які можуть тимчасово чи довічно звільнити призовника від військової служби не лише у мирний час, але й воєнний.