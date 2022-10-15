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2022-10-15
Мобілізація в Україні: з якими хворобами не призивають на військову службу
Деякі категорії чоловіків не підлягають мобілізації.
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В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через повномаштабне вторгнення РФ. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Але навіть у цей час деякі з них звільняються від мобілізації через стан здоров’я. Повний перелік хвороб, з якими не беруть на віськову службу, прописаний у
Від мобілізації та військової служби звільняються чоловіки, які мають важкі патології:
- відсутність кінцівки;
- сліпота;
- глухота;
- розумова відсталість;
- шизофренія.
Також є перелік хвороб, які можуть тимчасово чи довічно звільнити призовника від військової служби не лише у мирний час, але й воєнний.
Дар'я Скрипник, ZN.ua