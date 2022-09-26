Мобілізація в Україні: хто може проходити військову службу за місцем проживання

Роз’яснення дав експерт.

Мобілізація в Україні: хто може проходити військову службу за місцем проживання
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. На службу до армії призивають військовозобов’язаних чоловіків від 18 до 60 років.

Адвоката Ростислав Кравець, голова профспілки «Українська незалежна фундація юристів», голова АТ «Кравець і партнери» розповів виданню «Телеграф», хто має право проходити військову службу за місцем проживання.

Експерт пояснив, що відповідно до ст. 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», деякі категорії осіб можуть проходити військову службу лише добровільно за власним бажанням та за місцем проживання. До них належать люди з інвалідністю, багатодітні батьки, або ті, що мають дітей-інвалідів.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.
У Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експертУ Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експерт
Блок рекламы


Похожие новости
FT: Україні доведеться збільшити свою армію наступного року через мобілізацію в РосіїFT: Україні доведеться збільшити свою армію наступного року через мобілізацію в Росії
Кількість без якості: ISW пояснили, чому «часткова мобілізація» Путіну не допоможеКількість без якості: ISW пояснили, чому «часткова мобілізація» Путіну не допоможе
WSJ: Найкращий вибір Путіна в Україні – це переговориWSJ: Найкращий вибір Путіна в Україні – це переговори
Шольц назвав причину, чому не дає Україні танкиШольц назвав причину, чому не дає Україні танки
Зеленський розповів, якої зброї не вистачає УкраїніЗеленський розповів, якої зброї не вистачає Україні
Шольц боїться давати Україні танки, у Ліз Трасс інша думка: "Ми не повинні слухати надумані погрози"Шольц боїться давати Україні танки, у Ліз Трасс інша думка: "Ми не повинні слухати надумані погрози"
SCMP: У Китаю є найкращі можливості, щоб покінчити з війною в Україні через переговориSCMP: У Китаю є найкращі можливості, щоб покінчити з війною в Україні через переговори
"Ванькам" потрібно ще 400 чорних пакетів: свіже зведення втрат російської армії в Україні"Ванькам" потрібно ще 400 чорних пакетів: свіже зведення втрат російської армії в Україні
РФ може посилити підрозділи Росгвардії за допомогою часткової мобілізації — британська розвідкаРФ може посилити підрозділи Росгвардії за допомогою часткової мобілізації — британська розвідка
“Зло повинно мати ім'я”: в Україні запрацював фонд для виплати винагород за інформацію про воєнних злочинців“Зло повинно мати ім'я”: в Україні запрацював фонд для виплати винагород за інформацію про воєнних злочинців
Последние новости
Подгружаем последние новости