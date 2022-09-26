Мобілізація в Україні: хто може проходити військову службу за місцем проживання

Через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. На службу до армії призивають військовозобов’язаних чоловіків від 18 до 60 років.

Адвоката Ростислав Кравець, голова профспілки «Українська незалежна фундація юристів», голова АТ «Кравець і партнери» розповів виданню «Телеграф», хто має право проходити військову службу за місцем проживання.

Експерт пояснив, що відповідно до ст. 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», деякі категорії осіб можуть проходити військову службу лише добровільно за власним бажанням та за місцем проживання. До них належать люди з інвалідністю, багатодітні батьки, або ті, що мають дітей-інвалідів.