Мобілізація безробітних: кого можуть призвати на військову службу

Військовий стан та мобілізація в Україні продовжені до 19 лютого. Повістки продовжують вручати усім військовозобов'язаним громадянам у віці від 18 до 60 років. Деякі громадяни мають відстрочки від призову по поважним причинам, але до них не відносяться особи, що офіційно безробітні українці. Ті громадяни, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, можуть бути тимчасово зняті з реєстрації та мобілізовані до армії.

За словами заступника міністра соціальної політики Валерія Ярошенко, якщо безробітний отримав повістку, він повинен надати її копію/виписку до центру зайнятості. При цьому, якщо безробітного призвали на навчальні збори, його статус не анулюється, а виплата допомоги по безробіттю продовжується.

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", після отримання безробітними, зареєстрованими у центрі зайнятості, мобілізаційних розпоряджень, повісток чи розпоряджень військовослужбовців, спеціаліст центру зайнятості знімає його з обліку.

Вже після закінчення служби такі особи мають право знову зареєструватися та отримувати державні виплати. Однак розмір цієї допомоги буде розраховуватись вже на основі заробітної плати, яка була під час служби у Збройних силах України. Як відомо, усі військові отримують заробітні плати. Також військовослужбовці є застрахованими у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та сплачують податки.

Нагадаємо, у МВС зробили важливу заяву про вручення повісток на блокпостах.