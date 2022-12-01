В Україні можуть дозволити особам, які звільнені від відбування покарання з випробовуванням, проходити військову службу

У Верховній Раді підготували відповідний законопроєкт.

В Україні можуть дозволити особам, які звільнені від відбування покарання з випробовуванням, проходити військову службу
© dnepr.info

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через військове вторгнення РФ. Так, у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, яким можуть дозволити особам, які звільнені від відбування покарання з випробовуванням, проходити військову службу під час мобілізації. Про це йдеться у законопроєкті №8243.

У пояснювальній записці до законопроєкту «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо врегулювання деяких питань проходження військової служби в умовах воєнного стану» йдеться, що його розроблено у зв’язку з необхідністю доповнення деяких положень кримінального законодавства для надання можливості обвинуваченим, засудженим особам проходити військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період.

Повідомляється, що в Україні норми чинного законодавства не передбачають такого права для осіб, які звільнені від відбування покарання з випробовуванням, якщо обвинувачений, засуджений виявив бажання проходити військову службу за призовом під час мобілізації чи у випадку призову на військову службу до набрання судовим рішення законної сили.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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