Киевский апелляционный суд оставил Чернобука под стражей

Экс-судья останется под арестом до 25 февраля.

Киевский апелляционный суд оставил Чернобука под стражей
Валерий Чернобук в день задержания
Фото: facebook/Larysa Sargan

Киевский апелляционный суд на заседании оставил под стражей бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. Об этом сообщает пресс-служба столичного суда.

Коллегия судей рассмотрела апелляцию защиты Чернобука на продление ареста до 25 февраля и оставила решение следственного судьи без изменений, а апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения.

Таким образом, Чернобук останется под стражей до 25 февраля.

Бывшему судье вменяют госизмену и подрывную деятельность: его подозревают в помощи роSSийским оккупантам в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства государства-агрессора.

Напомним, что по состоянию на 29 сентября 2016 года Чернобук был судьей Апелляционного суда Днепропетровской области. Его уволили за нарушение присяги судьи.

В марте 2014 года Чернобук публично поддержал аннексию Крыма Россией. Несмотря на это незаконные власти Крыма уволили его с должности и запретили въезд на полуостров. В начале апреля 2014 года Чернобук вернулся в Днепропетровск, заявил о верности Украине, а в июле указом президента Петра Порошенко был назначен на должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.

В июле 2018 года Чернобуку заочно было объявлено подозрение в госизмене. 19 июля его объявили в розыск и в начале ноября задержали в Киеве.

Стоит отметить, что 29 сентября 2016 года было последним днем, когда судей увольняла Верховная Рада. Тогда были уволены несколько десятков скандально известных судей.


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