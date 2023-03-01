Країна-союзник Росії поставила Україні ракети для РСЗВ Град

Сербія продала Україні 122-м ракети для РСЗВ Град, що стоять на озброєнні ЗСУ. Боєприпаси модернізовані, тому мають дальність до 40 кілометрів. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker .

Відомо, що постачання відбулося через Канаду, Туреччину та Словаччину в Україну. Виробник знав про те, куди потраплять снаряди, тому стер із них маркування та знаки розпізнавання.

Сербія продала 3 500 ракет "третій стороні". Ймовірно, через Туреччину, яка потім відправила їх в Україну. Як зазначають аналітики, ЗСУ отримали ракети з подвоєною дальністю - з 20 до 40 км. Встановити їх вдалося по специфічному ракетному двигуні з прямокутною задньою кромкою хорди.

Маса бойової частини ракети становить 19,1 кг, а загальна вага — 69 кг. Максимальна дальність польоту - близько 40 км. Варто відзначити, що боєприпаси для РЗСВ Град, які раніше використовувалися ЗСУ, мали дальність лише 20 кілометрів.