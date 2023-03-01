Країна-союзник Росії поставила Україні ракети для РСЗВ Град

Продаж відбувся через треті країни.

Країна-союзник Росії поставила Україні ракети для РСЗВ Град
© Операція Об'єднаних сил / Facebook

Сербія продала Україні 122-м ракети для РСЗВ Град, що стоять на озброєнні ЗСУ. Боєприпаси модернізовані, тому мають дальність до 40 кілометрів. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Відомо, що постачання відбулося через Канаду, Туреччину та Словаччину в Україну. Виробник знав про те, куди потраплять снаряди, тому стер із них маркування та знаки розпізнавання.

Сербія продала 3 500 ракет "третій стороні". Ймовірно, через Туреччину, яка потім відправила їх в Україну. Як зазначають аналітики, ЗСУ отримали ракети з подвоєною дальністю - з 20 до 40 км. Встановити їх вдалося по специфічному ракетному двигуні з прямокутною задньою кромкою хорди.

Маса бойової частини ракети становить 19,1 кг, а загальна вага — 69 кг. Максимальна дальність польоту - близько 40 км. Варто відзначити, що боєприпаси для РЗСВ Град, які раніше використовувалися ЗСУ, мали дальність лише 20 кілометрів.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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