Окупаційним військам поставили завдання захопити Бахмут до кінця жовтня — Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Кремль наказав своїм військам окупувати Бахмут Донецької області вже до кінця цього місяця. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Ми – Україна».

«На сході різна ситуація, але епіцентр найважчих боїв дійсно знаходиться в районі Бахмуту. По деяких напрямках ми просуваємося вперед, але по Донецькій області ворог здійснює наступ. Ми вже два тижні про це прямо говоримо. Росіяни поставили своїм військам вже вп’яте з початку повномасштабного вторгнення термін, коли вони мають вийти повністю на кордони Донецької області. І мають зараз план, що до кінця цього місяця вони повинні повністю зайняти Бахмут. І тому, дійсно, там зараз відбуваються дуже гарячі бої», — повідомила Маляр.

За словами заступниці міністра, окупанти концентрують свої сили на околицях міста, та ЗСУ продовжують надійно тримати оборону.



«Ми тримаємо оборону, ми не даємо ворогові просунутися. Він на околицях міста, але ми не даємо просуватися вперед. Проте не варто недооцінювати ворога. Попри те, що ми схильні кепкувати з росіян, ми повинні усвідомлювати, що це дуже сильний ворог. І сьогодні на бахмутському напрямку Збройні сили використовують усю можливу потужність, яку тільки можна, для того, щоби ворог не просувався», — заявила Маляр.