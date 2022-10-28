У Київ доставили нове обладнання ППО для захисту енергетичної інфраструктури

У місто Київ доставили додаткове обладнання протиповітряної оборони, щоб захистити об’єкти енергетичної інфраструктури столиці України від ударів російських окупантів. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в ефірі телеканалу " Київ ".

Він розповів, що взяв участь у нараді з військовими, де звернув особливу увагу на високу необхідність захисту об’єктів енергопостачання в українській столиці.

"Мене військові запевнили, що зараз вже нове обладнання ППО надійшло в столицю. Повітря буде ще більш захищеним. Сподіваємось, що атак та провокацій з дронами-камікадзе вже не буде відбуватися", – зазначив Кличко.