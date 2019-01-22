Тимошенко заявила о баллотировании в президенты

"Я с полной уверенностью заявляю: мы начинаем эпоху процветания".

Тимошенко заявила о баллотировании в президенты
Фото: Анна Стешенко

Глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе XIV торжественного съезда партии объявила о баллотировании в президенты, передаёт корреспондент LB.ua.

"Я была во власти и в оппозиции. Я делала ошибки. И я это признаю. Я делала ошибки. Ведь я человек... Возможно, я ошибалась, но делала это искренне. Возможно, ошибалась, когда поддерживала ненадёжных политиков... Сегодня я искренне за это прошу прощения... И я свои выводы уже сделала", - заявила она.

Тимошенко выразила уверенность, что все ошибки и испытания сделали ее ещё сильнее:

"Я часть своего не сломленного народа ... Сегодня я с полной уверенностью заявляю: Украина уже исчерпала весь исторический запас своих страданий. Горя и страданий. С сегодняшнего дня мы начинаем эпоху процветания... Именно поэтому я баллотируюсь сегодня в президенты", - подчеркнула она.

"Сегодня Украина переживает один из самых драматичных эпизодов истории, когда у нас забрали Крым и оккупировали Донбасс. И сегодня те, кто управляет государством, возглавили коррупцию, они зарабатывают на войне... А это называется мародерством в собственном государстве", - заявила лидер "Батькивщины".

Тимошенко напомнила, что сегодня против неё используют "главную технологию - Рука Кремля".

"Но именно сегодняшняя власть - и рука Кремля, и слуга Москвы", - считает она.

Также глава "Батькивщины" выразила уверенность, что "будущее Украины - только в руках самих украинцев, у тех людей, у которых болит сердце за Украину. У нас, украинцев, есть команда. Сразу после президентских выборов я не потеряю ни минуты, ни секунды... У нас выписан "Новый курс" - кардинальная и креативная программа".

С ее слов, в программе прописаны основные приоритеты развития государства.

"Наша национальная цель - это создание с чистого листа таких принципов, благодаря которым каждый украинец сможет в полной мере реализовать свой потенциал", - добавила она.

Напомним, Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (сейчас - Днепр). За это время она дважды была премьер-министром (2005 и 2007-2010).

В 2010 году участвовала в президентских выборах, однако в ходе напряженной борьбы уступила Виктору Януковичу. За нее проголосовали 45,47% избирателей (11,59 млн человек). Созданная после этого в ВР новая коалиция лишила Тимошенко поста экс-премьера.

Во времена президентства Виктора Януковича была приговорена к тюремному заключению по политическим мотивам. Вышла на свободу в ходе Революции достоинства и была реабилитирована

Баллотировалась на выборах президента в 2014 году и заняла второе место. За нее проголосовали 12,81% избирателей (2,31 млн человек).

На парламентских выборах 2014 года Юлия Тимошенко избрана народным депутатом Украины по списку партии "Батькивщины".


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