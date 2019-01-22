?Для транзита роSSийского газа в ЕС с 2020 года нужно заключить два контракта, - Зеркаль

РоSSийская сторона добивается списания претензий к "Газпрому" в обмен на продление действующего контракта.

Для продолжения транзита роSSийского газа в страны Евросоюза с 2020 года операторы газотранспортных систем Украины и РФ должны заключить два контракта - о технологическом взаимодействии и непосредственно по услугам транспортировки газа.

Об этом сообщила замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

"Украина выступает с ЕС единым фронтом: с 1 января 2020 транспортировки газа должны базироваться на нормах и правилах ЕС . Для этого операторы газотранспортных систем Украины и РоSSии должны заключить контракт о технологическом взаимодействии (interconnection agreement) на роSSийско-украинской границе, как это предусмотрено нормами ЕС . Второй контракт должен касаться собственно услуг транспортировки газа. Этот контракт должен определять объемы газа и период транспортировки. Цена на эти услуги (тарифы) определит НКРЭКУ на основе европейской методологии. Здесь у нас также есть консенсус с ЕС ", - написала она в Фейсбуке.

Зеркаль отметила, что пока рано комментировать предложение, сделанное заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, относительно объемов возможного будущего транзита газа

"Потому что вопрос объемов зависит от различных сценариев развития рынка ЕС , в том числе инфраструктуры", - пояснила замглавы МИДа.

"Но предложение именно от ЕС и действительно, как отметил Марош, создаст гравитацию в трехсторонних переговорах", - добавила Зеркаль.

В то же время, по ее словам, роSSийская сторона добивается списания претензий к "Газпрому" по Стокгольмскому арбитражу в обмен на продление действия действующего контракта.

"Но последующие консультации необходимо провести в мае. Это почти дословное цитирование роSSийской позиции. Мое мнение очевидно - позицию РФ нельзя считать переговорной и какой-то альтернативой предложению ЕС ", - отметилаЗеркаль.

Она подчеркнула, что газовые контракты между "Нафтогазом " и "Газпромом" от 2009 года не соответствуют требованиям украинского и европейского законодательства и блокируют интеграцию Украины в газовый рынок ЕС , в частности - невозможностью завершения анбандлинга "Нафтогаза".

"Поэтому сегодняшние заявления РФ просто неактуальны. Представители РФ осознают это, но продолжают свою иррациональную политику. Наше же преимущество на сегодня - внедрение норм ЕС в Украине, завершение реформы газового сектора и взаимопонимание с ЕС по большинству вопросов", - добавила Зеркаль.

Напомним, 21 января состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа. По итогам встречи министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что РоSSия предлагает продлить действие действующего транзитного контракта после 2019 года.