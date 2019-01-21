Кличко взял 1,5-2 года на достройку автомобильной части Подольского моста

Многие мэры обещали, что достроят этот мост.

Кличко взял 1,5-2 года на достройку автомобильной части Подольского моста
Фото: uainfo.org

Автомобильное транспортное сообщение через Подольско-Воскресенский мост в столице планируют открыть через полтора-два года. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Сейчас на Подольско-Воскресенском мосту ведутся работы по монтажу вязов. Сейчас вы пока можете видеть ржавую конструкцию - это подпорки. Уже летом мы их уберем и станет видно, какой это красивый мост. Он будет двухуровневый. Верхний уровень - для автотранспорта, снизу пройдет ветка метрополитена", - цитирует мэра столицы его пресс-служба.

По словам Кличко, за все годы на строительство моста потратили около 5 млрд гривен бюджетных средств.

Для его завершения нужно еще 7 млрд гривен.

"При условии надлежащего финансирования нужно примерно 1,5-2 года, чтобы запустить сначала автосообщение через мост. А потом можно говорить о строительстве метро. Я знаю, что жители Троещины очень ждут воплощения этого проекта. Мы должны его реализовать. Многие мэры обещали, что достроят этот мост. Я тоже обещал и хочу это сделать", - отметил Виталий Кличко.

Также он отметил, что город уже начал большой инфраструктурный проект по продлению зеленой ветки киевского метро на Виноградарь. По словам мэра, подготовительные работы по сооружению 2-х новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" уже начались.

Как сообщалось, Кабинет министров списал Киеву 2,6 млрд гривен долга для строительства метро на Виноградарь.

Утвержденный решением правительства порядок также предусматривает списание долгов Киева в объеме равном финансированию из госбюджета в 2018 году строительства Подольского–Воскресенского моста через Днепр в объеме до 1 млрд гривен и капремонта сетей внешнего освещения столицы с заменой ртутных и натриевых светильников на светлодиодные в размере не более 300 млн гривен.


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